PREMIERE Schneewittchen - Wintermärchen im EUKITEA

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Ein Märchenabenteuer voll mutiger Entschlossenheit und vertrauender Herzensgüte. Liebevoll inszeniert mit Puppen, Tanz und Livemusik für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie.



PREMIERE am 1.12.2019 - weitere Termine siehe unten





Wer kennt sie nicht, die Geschichte der Königstochter, die so schön ist wie der klare Tag und deren Haut so weiß wie Schnee ist, die Wangen so rot wie Blut und die Haare so schwarz wie Ebenholz sind?



In einem hübschen kleinen Häuschen, weit hinter den Bergen, leben die sieben fleißigen Zwerge. Jeden Morgen gehen sie nach Erz und Gold in den Bergen graben und kehren erst am Abend, wenn es dunkel geworden ist zurück - Tag ein, Tag aus -

Doch an diesem Abend ist alles anders: Wie schaut es denn in ihrem Häuschen aus? Da hat doch jemand auf dem Stühlchen gesessen, vom Tellerchen gegessen, mit dem Messerchen geschnitten und aus dem Becherchen getrunken!



Erstaunt entdecken sie das selig schlafende, schöne Kind in einem ihrer Bettchen.

Am Morgen erzählt Schneewittchen von der Stiefmutter, vom guten Jäger und ihrer langen Wanderung über Stock und Stein. „Ja, wenn du den Haushalt versiehst, alles rein hältst, kochst, wäschst, nähst, dann kannst du bleiben und es soll dir an nichts fehlen.“ So könnten sie nun also wirklich friedlich und vergnügt leben.

Aber, was hat es nun mit der Stiefmutter, dem wunderbaren wahrsprechenden Spiegel, dem köstlich knackigen, rotbackigen Apfel und dem schönen Königssohn auf sich?





EUKITEA inszeniert den beliebten Märchenklassiker voll zauberhafter Bilder und mitreißender Erzählkunst. Ein Theatererlebnis, wie wir selbst es lieben. Ihr wisst schon eines, das einen mit einem warmen Gefühl im Herzen, einem Lächeln im Gesicht und neuerwachtem Blick für die Wunder des Lebens in den Alltag entlässt – Herzlich Willkommen!



Für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie





Mitwirkende:



Schauspiel: Cecilia De la Jara, Michael Gleich, Kathrin Müller

Live-Musik und Komposition: Fred Brunner

Puppenbau: Michael Gleich & Daniel Ruf

Bühnenbild und Ausstattung: Michael Gleich, Cristiana Vindice

Regieassistenz: Cristiana Vindice

Regie: Stephan Eckl, Giorgio Buraggi

Konzept & Gesamtleitung: Stephan Eckl



Eine EUKITEA-Produktion in Kooperation mit Theater Luftsprung



„Von Zwergen und geheimnisvollen Wunderwesen – MÄRCHENAUSSTELLUNG



Seit langer, langer Zeit wird von ihnen in Märchen und Mythen aller Kulturen dieser Welt erzählt: von Zwergen, Nixen, Drachen, Feen und, und, und...

Bist Du ihnen schon einmal begegnet? Die Welt steckt voller Wunder. Du musst nur deine Augen dafür öffnen. Nun, auf jeden Fall kannst Du sie in unserer Ausstellung als bunte, vielgestaltige und fantasievolle Puppen betrachten, die von ihren Puppenbauern liebevoll und einfallsreich gestaltet wurden.



„Zwergengold?“ – MÄRCHENQUIZ



Im gemütlichen Theatercafé, zwischen dampfenden Tassen und knusprigen Köstlichkeiten, wartet auch in diesem Jahr ein spannendes Märchenquiz auf kniffelfreudige Familien. Mit lustigen Fragen rund um das Winterstück und die Ausstellung. Die Quizbögen sind auf den Tischen im Theatercafé und an der Theke zu erhalten.



Theaterkasse, Café und Ausstellung öffnen um 14 Uhr.



Weitere Termine: So 08. | So 15. | So 22.| Do 26. | Sa 28. | So 29. | So 05.1.| Mo 06.1. | So 12.1. | So 19.1.



Eintritt:

16 € / erm. 14 / Kinder 8 €



Karten reservieren: E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96



Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).



Weitere Infos finden Sie auf www.eukitea.de