Musikverein Diedorf lädt zum Kirchenkonzert

Der Musikverein Diedorf freut sich sehr, am



Palmsonntag, den 10. April 2022 um 16 Uhr



zum Kirchenkonzert in die Herz-Mariä-Kirche Diedorf einladen zu dürfen.



Dirigent Michael Werner hat zum Thema „lichtvoll“ ein ansprechendes Programm zusammengestellt.



Mal melancholisch, mal stürmisch zeichnet Rossano Galante in seinem Konzertwerk „Cry of the Last Unicorn” musikalisch das Zusammentreffen des letzten Einhorns mit den Jägern. Die Suite „Hymn of the Highlands“ des bekannten zeitgenössischen Blasorchesterkomponisten Philip Sparke beschreibt die rauen und majestätischen Landschaften Schottlands. Mit „Yiddish Dances“ vereint der Komponist Adam Gorb zwei seiner musikalischen Passionen, nämlich das symphonische Blasorchester und Klezmer, die Volksmusik der aschkenasischen Juden.



Mit diesen und weiteren Werken freut sich das Blasorchester Diedorf auf Ihr Kommen!