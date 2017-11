Musik liegt in der Luft – Musikverein Diedorf lädt zum Herbstkonzert

„Musik liegt in der Luft“ war der Titel einer erfolgreichen Fernsehshow mit Dieter Thomas Heck und ist das Motto des diesjährigen Herbstkonzerts des Musikvereins Diedorf



am 2. Dezember 2017 um 19.30 Uhr

im Schmuttertalgymnasium Diedorf.



Auf dem Programm stehen unter anderem die Erkennungsmelodie der Fernsehshow, die von 1991 bis 1998 regelmäßig im Fernsehen lief. Gleich zwei Werke von Thiemo Kraas zeigen, wie dieser junge deutsche Komponist bekannte Lieder gekonnt variiert und arrangiert. Außerdem entführt die Ouvertüre „Persis“ des Komponisten James L. Hosay das Publikum mit mystischen und orientalischen Klängen in die persische Welt.



Die Musikkappelle Diedorf steht unter der bewährten Leitung von Georg Miller. Die Jugendkappelle Diedorf wird erstmals von Rahel Blick geleitet.



Der Musikverein Diedorf freut sich auf Ihr Kommen!