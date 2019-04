Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Ein Frühlingsfest mit Open Air Theater, Erlebnispfad & Waldcafé für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie, mitten in der wonnevoll blühenden Schönheit der Natur. 



„Der Clownsbaum“

Vorstellungsbeginn 16:00 Uhr



Was passiert, wenn ein quietschvergnügter Stadtclown einen verträumten Waldbaum trifft?



Der Waldbaum ist glücklich! Sanft wiegen seine Blätter im Wind. Ein junges Vogelpärchen baut ein Nest in seinen Ästen, Schmetterlinge und Bienen gaukeln vorüber. Oh, wundersamer Frühling! Doch, oh weh, was ist das plötzlich für ein Lärm?



Der Stadtclown hat gehörig die Nase voll und die Ohren auch - jawohl! Was ist das nur für ein Lärm und ein Gestank in seiner Stadt? Pfui Knatterrohr! Da kann man doch nur flüchten! Und der Stadtclown macht sich auf, läuft und läuft bis ans Ende der Stadt, wo der große, grüne, duftende Wald beginnt und begegnet dort... na wem wohl? 





Erlebnispfad Wiesenwunder & Waldcafé „Waldesduft“

Geöffnet ab 14:00 Uhr



Vor unserer idyllisch gelegenen Waldbühne erwarten Euch vergnügliche Aktivitäten, wie Samenbomben „batzeln“, geheimnisvolle Ast-Wurzel-Skulpturen erschaffen oder Waldiges erfühlen. Und im Waldcafé „Waldesduft“ stillen liebevoll kreierte Naturköstlichkeiten Hunger und Durst.



Hinweis: Bei ungünstigem Wetter finden die Vorstellungen im EUKITEA-Theaterhaus statt.





Termine im Überblick:



„Maien-Wonne“ Open-Air 2019

Do 30.05. + So 02.06.

"Der Clownsbaum", 16 Uhr

Erlebnispfad & Waldcafé ab 14 Uhr geöffnet

Veranstaltungsort: Waldbühne Anhausen





Eintritt: 16 €/ erm. 14 €/ Kinder 8 €



Karten reservieren: E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Telefon: 08238/964743-96



Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).



Weitere Infos finden Sie auf www.eukitea.de