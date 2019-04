Learning Arts: Theater-Erlebniswoche für Kinder von 7-12 Jahren

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Der Zirkus steht Kopf! Einfallsreiche Zirkusleute gesucht!



Kunterbunt geht es hier ja immer zu - doch heute hat der Löwe Zahnweh! Und dabei ist er doch die Hauptattraktion! Die mutigen Artisten stecken mit dem Zirkusdirektor und dem stärksten Mann die Köpfe zusammen, dass es nur so raucht - wie können sie die Vorstellung retten? Ob der Zauberer einen passenden Spruch parat hat? Oder vielleicht die entzückenden Tänzerinnen einen fesselnden, kunterbunten Tanz aus ihrem Schatzkistchen hervorzaubern können? Oder wäre es diesmal sogar die Supernummer, wenn die tollpatschigen Clowns, wie so oft, mitten in die Flohzirkusnummer platzen und die Flöhe verängstigen würden? Sei mit dabei in unserer bunten Zirkusgeschichte, die wir gemeinsam ganz neu schreiben. Hier kannst Du Dich mit viel Spaß in den stärksten Mann der Welt, in eine anmutige Tänzerin oder in einen berühmten, buntlustigen Clown verwandeln. Am Ende heißt es dann „Manege frei!“ und wir laden Freunde und Familie ein...

(Abschlussaufführung: 01.08. | 17 Uhr).



Bitte bequeme Sachen mitbringen und einen Kittel, der keine Angst vor Farbe hat. Wir freuen uns über leere Kartons, aus denen wir ein tolles Bühnenbild zaubern können.



Für Kinder von 7 - 12 Jahren



Workshop-Leitung:

Sandra Pagany (Schauspielerin)

Michael Gleich (Schauspieler, Puppenbauer, Kulturpädagoge)



Teilnahmegebühr: 195 € / Geschwisterermäßigung 160 €

Inklusive täglichem vegetarischem Mittagessen in Bio-Qualität!



Anmeldung und weitere Informationen: www.eukitea.de

oder direkt im Theaterbüro:

Tel. 08238/964743-0, email: info@eukitea.de