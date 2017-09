Kasperl und Prinzessinnen Fasching

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Mit Puppen-Theater, fröhlichen Spielen und bunten Faschingsköstlichkeiten. Für Kinder ab 4 Jahren und die ganze Familie.







„Kasperl und der verzauberte Faschingskrapfen“

(Mit dem Puppentheater La Favola)



Große Aufregung! Der alljährliche Faschingsball steht an. Kasperl und Seppl, die Großmutter und selbst der ruppige Räuber Rüdiger - alle sind voll der Vorfreude und bereit fürs Fest … doch wo steckt die Prinzessin? Nur sie kann den Ball eröffnen! Hat etwa die hinterlistige Hexe Wackelzahn etwas damit zu tun? Und was hat es mit dem verzauberten Faschingskrapfen auf sich? Ein spannendes Abenteuer für Kasperl und Seppl beginnt.







Daniel Ruf (La Favola) und sein Companion Michael Gleich spielen das Stück mit viel Witz und Schelmerei. Ein herrlich-heiteres Puppen-Theatererlebnis für ausgelassene Faschingssonntage im Theaterhaus EUKITEA. Mit Elementen zum Mitmachen, Mitsingen und Mitraten.



Nach der Vorstellung laden Kasperl, Seppl und die Prinzessin zum bunten Faschingsball mit lustigen Spielen und allerlei Köstlichkeiten ein. Kommt gerne verkleidet und feiert mit! Ob als frecher Kasperl oder Kasperline, Prinzessin oder Krokodil .. wir freuen uns auf Euch!



Eintritt: 15 € / erm. 12 € / Kinder 7 €







Spiel, Puppen und Inszenierung: Figurentheater „La Favola“

mit Daniel Ruf und Michael Gleich





Karten reservieren: E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396



Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).