Kammermusik-Konzert mit dem Henschel Klaviertrio "Schubert in der Moderne"

"Schubert in der Moderne"

Kammermusik-Konzert mit dem Henschel Klaviertrio

Theater EUKITEA (Lindenstraße 18b, 86420 Diedorf)



Ausführende

Christoph Henschel, Violine

Hendrik Blumenroth, Violoncello

Margarita Oganesjan, Klavier



Ein außergewöhnlich erlesener Hörgenuss vom Feinsten erwartet alle Klassikliebhaber: die Musiker des brillanten Henschel Klaviertrios - der Violinist Christoph Henschel, der Cellist Hendrik Blumenroth und die Pianistin Margarita Oganesjan - begeistern mit ihrem Spiel voller Leuchtkraft, klanglicher Differenzierung und einem überwältigendem Facettenreichtum.



Freuen Sie sich auf dieses einzigartige Konzert-Ereignis, bei dem das Henschel Klaviertrio mit seinem ganzen Melodienreichtum und seinem eindrucksvollen Dialog der Instrumente authentisch und ausdrucksstark meisterhafte Kammermusik zu Gehör bringt.

Die vorzügliche Akustik des Theater EUKITEA begeistert Musiker und Publikum immer wieder aufs Neue und macht die Konzerte stets zu einem beglückenden Klangerlebnis.



Programm

Ludwig van Beethoven: Klaviertrio, op.1/1

Aziza Sadikova: Klaviertrio „Echos von Liebe nach Schubert‘s Winterreise“

(Auftragskomposition für das Jubiläums Festival 2022 Andechs)



*** Pause ***



Franz Schubert: Klaviertrio Nr. 1 in B-Dur, D 898





Karten/ Reservierungen:

32 € / erm. 29 € / Schüler*innen und Studierende 14 €



Theater Eukitea nimmt gern Ticket-Reservierungen per E-Mail tickets@eukitea.de oder

Tel. 08238/964743-96 entgegen. Online-Ticketshop unter www.eukitea.de.



Theaterkasse und Café haben ab 19:00 Uhr geöffnet.