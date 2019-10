Gemeinschaftskonzert zur 30jährigen Freundschaft Diedorf-Verona

Diedorf : Schmuttertalgymnasium |

Vor mittlerweile 30 Jahren begann die Freundschaft zwischen dem Musikverein Diedorf und dem Corpo Bandistico „Arrigo Boito“ aus San Michele Extra / Verona. Grund genug dies bei einem gemeinsamen Konzert



am 30. November 2019 ab 19.30 Uhr

im Schmuttertalgymnasium Diedorf



zu feiern.



Doch in Diedorf hat sich dieses Jahr noch etwas besonderes getan: Georg Miller hat nach 30jähriger Führung der Musikkapelle den Taktstock abgegeben an Michael Werner, der das Orchester seit dem 1. September führt. Das Konzert ist somit der erste große Auftritt des angesehenen Dirigenten, der die Musikkapelle mit großem Engagement darauf vorbereitet.



Musikalisch wird ein vielfältiges Programm aus Filmmusik, zeitgenössischer Blasorchesterliteratur und klassischen Werken geboten.



So steht seitens der Musikkapelle Diedorf unter anderem Thomas Doss‘ Entführung in die Welt des „Jungle“ auf dem Programm – ein Abtauchen in die grüne Hölle mit Kannibalenkämpfen und wilden Tieren. Der britische König Henry VIII dürfte den meisten aufgrund seiner vielen Frauen und als Gründer der anglikanischen Kirche ein Begriff sein. Weniger bekannt ist, dass er auch Komponist war, und beispielsweise mit dem Werk „Pastime with good company“ die Freuden der Jagd, des Tanzes und des Gesangs portraitierte, das in einem klassisch-modernen Arrangement von Philip Sparke zur Aufführung kommt. Zwei Werke entstammen der Suite „New London Pictures“ von Nigel Hess, nämlich die musikalischen Gemälde der „Millennium Bridge“ und des „London Eye“, des berühmten Riesenrads der britischen Hauptstadt. Schließlich geht es nochmal nach Afrika mit der Filmmusik aus „Der König der Löwen“ in einem Arrangement von Calvin Custer.



Auch bei den Gästen aus Verona stehen dieses Jahr Melodien aus Filmen und Musicals hoch im Kurs. So wurde die „Love Theme“ aus der Verfilmung von Shakespeares Drama Romeo und Julia von Lorenzo Pusceddu für Blasorchester bearbeitet. Die Musik aus dem Musical-Filmdrama „Moulin Rouge“ wurde von Michael Brown für Blasorchester arrangiert und entführt die Zuhörer in das Paris des Jahrs 1899. Weitere Arrangements von Michael Brown sind die Filmmusik aus dem Spielfilm „La La Land“ und dem Stop-Motion-Film „The nightmare before Christmas“, in dem eine Halloween-Gestalt den Weihnachtsmann entführt. Außerdem geben die Gäste Melodien aus George Bizets Erfolgsoper „Carmen“ und dem berühmten Musical „New York, New York“ in einem Arrangement von Ted Parson zum Besten.



Die Gäste aus Verona und der Musikverein Diedorf freuen sich auf Ihr Kommen!