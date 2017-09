Frieden ist! Wohin die Taube uns trägt...

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Eine experimentelle Szenencollage auf der Suche nach den Geheimnissen des Friedens. Inszeniert in berührender Authentizität und poetischer Eindrücklichkeit. Mit internationalen Gästen und Live-Musik.



Nach ihrem Debüt auf der sommerlichen Waldbühne, stellen wir EUKITEAs neueste Inszenierung nun noch einmal zu Ehren der Jubiläumsfeier im Theaterhaus vor.



Im Mittelpunkt steht die Frage nach dem Frieden. Alle sehnen sich nach ihm. Und alle leiden unter seiner Abwesenheit. Doch wie ist er möglich? Und mal ehrlich: was genau ist Frieden überhaupt? 8 Menschen machen sich gemeinsam auf den Weg. Schritt für Schritt die Geheimnisse des Friedens zu erkunden.



Dabei nähert sich EUKITEA nicht auf religiös-moralische Weise, sondern direkt aus dem Raum des Herzens heraus. Von dort aus, wo unsere große Sehnsucht nach Frieden entspringt und nur darauf wartet ihre Schwingen zu öffnen und unser Leben zu verwandeln - durch eine friedensmutige Entscheidung nach der anderen.



„Frieden ist!“ ist eingebettet in ein bewegendes Theatererlebnis. Teils mitreißend und aufwühlend, teils meditativ und sanft. Doch immer voller Schönheit.



Schauspiel: Olaf Dröge, Kathrin Müller, Homa Faghiri, Josephine Volk, Giorgio Buraggi, Ludwig Drengk, Claudio Raimondo und internationale Gäste

Komposition und Live-Musik: Fred Brunner

Regie, Idee und künstlerische Gesamtleitung: Stephan Eckl





Theaterkasse und Café öffnen um 19:00 Uhr.



Eintritt: 21 €/ 18 € erm./Schüler und Studenten 12 €



Karten reservieren:

E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396



Veranstalter: EUKITEA Diedorf, www.eukitea.de