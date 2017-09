Five little pieces for peace

Diedorf : Theaterhaus EUKITEA |

Schwungvoll inszeniert, gewürzt mit einer guten Brise Spannung und Humor. Für Kinder ab 9 Jahren und die ganze Familie.



„Heilige Weltraum-Ananas!“, so haben sich das Mir und Mar dann doch nicht vorgestellt. Als Intergalaktische Friedensforscher sind sie erst vor wenigen Tagen auf die Erde gekommen, und was sich Ihnen dort bietet, können sie kaum glauben. Frieden, Liebe, Streit, Krieg … alles gleichzeitig auf einem einzigen Planeten! Doch als das Friedometer das Friedenspotential mit unglaublichen 100% messen kann, ist ihre Aufgabe klar: Nun gilt es einen bereits recht friedlichen Erdling zu finden, und ihn weiter in die uralten und mächtigen Geheimnisse der Friedensmeisterung einzuführen. Angefangen mit den fünf magischen Kreisen.



Nachdem sie dafür Viola und ihren Schulfreund Phillip ausfindig gemacht haben, beginnt für die beiden Kinder ein spannendes Abenteuer…







Schauspiel: Kathrin Müller, Giorgio Buraggi

Komposition & Live-Musik: Fred Brunner

Regie: Stephan Eckl, Olaf Dröge

Idee und Konzept: Stephan Eckl



Eintritt: 15 € / 12 € erm. / 7 € Kinder

Karten reservieren: E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396



Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).



Veranstalter: EUKITEA Diedorf, www.eukitea.de