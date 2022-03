„113.05.2022: "100 Jahre Georg Kreisler“ Konzert mit Michael Hanel (Bariton) und Walter Dolak (Klavier)

Mit dem Programm „Hanel singt Kreisler“ ehren Michael Hanel (Gesang) und Walter Dolak (Klavier) den großen Alt-Meister des kabarettistischen Chansons. Lieder wie „Taubenvergiften im Park“ oder „Zwei alte Tanten tanzen Tango“ machten Georg Kreisler in den sechziger und siebziger Jahren bekannt und sind bis heute auf ihre Weise unerreicht. In diesem Konzert sollen aber nicht nur seine „Schlager“ zu Gehör gebracht werden, sondern auch die weniger bekannten, oft surrealistischen Chansons, mit denen man ihn viel weniger in Verbindung bringt, als mit dem schwarzen Humor beim „In Flammen stehenden Zirkus“ oder dem „Unfall im Kernkraftreaktor“.(Allgäuer Zeitung)(Allgäuer Anzeigeblatt)Veranstaltung des Tonkünstlerverband Augsburg-Schwaben e.V.18 € / erm. 12 € - Weitere Information und Kartenbestellung unter http://www.tkva.de/ Theaterkasse und Café haben ab 19:00 Uhr geöffnet.Michael Hanel, BaritonWalter Dolak, Klavier