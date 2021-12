Zwischen den Zeiten - Navajo-mythologie

Götter und Menschen lieben die Ordnung, Koyote bringt die Veränderung. Manchmal weiß man gar nicht , ob er die Ordnung bewußt zu zerstören versucht, oder , ob er nur versehentlich so mir nichts Dir nichts ,so richtig ungeschickt alles wieder durcheinander bringt, was man mit Mühe vorher an seinen Platz gestellt hat. Koyote ist ein Trickster.Am Anfang war alles grau und dunstig, es war immer währende Dämmerung nicht Tag und nicht Nacht, die Übergänge zwischen den Welten waren offen und irgendwo im Diffusen verborgen. So war es den Verstorbenen möglich ungehindert in die diesseitige Welt zu gehen und ihre Verwandten zu besuchen. Die Sterne aber, die den Verstorbenen im Dunst der Übergänge den Weg zeigen sollten, flackerten wie Irrlichter hin und her und die Toten fanden nicht zu ihren Liebsten. Und es kamen auch die bösen Kreaturen der unseligen Außenwelten, die den Menschen arg zu schaffen machten. Das war nicht gut und der große Geist des dunklen Himmels wollte endlich Ordnung schaffen.So schied er das Licht von der Dunkelheit und legte sich all die vielen Sterne auf einer großen Decke zurecht, auf der das Geschehen all dieser Welten in Bildern gewoben war. Das kostete viel Mühe und brauchte lange Zeit . Als er dann endlich alles in schöner Ordnung vor sich liegen hatte, blies er den Sternen sein göttliches Licht ein und schickte einen nach dem anderen hoch an des Himmels Zenit, an dem nun das Tor zur Welt der Toten gut zu finden war. Hier sollten die Sterne auf die ihnen zugewiesenen Toten warten und sie sicheren Fußes zur Erde hinunter geleiten. So dachte der gute Geist des nächtlichen Himmels. Fast wäre er damit auch fertig gewordenKoyote aber, der schelmische Geist, der Unruhestifter, Wanderer zwischen den Welten, kam daher und frug den Alten, was er denn da mache. Gerne wolle er dabei helfen, die Sterne ihrer Aufgabe zu zu führen, sprach da Koyote und schnappte sich mit seinem Maul eine freie Seite der Decke, zog schnell und kräftig daran, bis alle noch darauf liegenden Sterne , ohne doch Ihr ewiges Leuchten eingehaucht bekommen zu haben, hoch in den Himmel geschleudert wurden und dort wild durcheinander purzelten. Manche kollidierten oder klumpten zu fernen Haufen, andere bewegten sich hin und her wie die Bälle eines Spielautomaten, wieder andere platzten auf und schufen so die leuchtende Milchstrasse. Da nicht alle Toten ihre Sternleuchten zugewiesen bekamen, haben aber auch manche Ihre Familien in den Träumen nicht mehr besuchen können.Auweia, das ging mal wieder schief, dachte Koyote. Am liebsten hätte er mal wieder Alles zurück auf Anfang gedreht. Er biss sich in die weiss leuchtende Schwanzspitze und versuchte, sein Hinterteil zu verfolgen. Schnell wie ein Wirbelwind drehte er sich schnell das eine ums andere Mal um sich selbst. Das hat aber auch nicht geholfen, die Zeit zurück zu drehen und den Schaden wieder gut zu machen. Nun ja , vielleicht ist ja ein Schaden auch gar kein Schaden und hat eher sogar wieder etwas Gutes in sich.In unserer Schmucksammlung fremder Kulturen haben wir Ihnen einige Designerstücke dieser Szene mit sich drehenden Schmucksteinkugeln zum Kauf reserviert.