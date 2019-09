Virtual Reality Brille Workshop

VR-Brillen faszinieren die Technikwelt schon seit geraumer Zeit. Wo die Computermöglichkeiten zu Ende sind, geht die Brille einen Schritt weiter. Sie kreiert eine 3D-Umgebung und gibt uns das Gefühl, sich in einer komplett anderen Welt zu befinden. Wir glauben, wir wären in einer nicht existierenden Wirklichkeit.Auch zu Trainings- und Lernzwecken eignet sich eine VR-Brille wesentlich besser, weil sie, im Gegensatz zum Lernen am PC, einen vollen Körpereinsatz erfordert und dadurch wirkungsvoller ist.Am 20. September haben Sie die Möglichkeit, eine VR-Brille auszuprobieren und mehr über ihre Möglichkeiten zu erfahren.