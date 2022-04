Montag, 01.08. - Donnerstag, 04.08.22 (tägl. 10.00 – 17:00 Uhr)

Theater-Erlebniswoche für Kinder „Learning Arts 2022“

Theater EUKITEA (Lindenstraße 18b, 86420 Diedorf)

Kathrin Müller - Schauspielerin, Kulturpädagogin, Erzieherin

Yasmin Afrouz - Schauspielerin, Theaterpädagogin

Michael Gleich - Schauspieler, Puppenspieler, Kulturpädagoge

Im Sommer 2022 findet wieder der wunderbare Theater-Workshop für Kinder von 7-12 Jahren im Theater EUKITEA statt. Sich verwandeln, in Rollen schlüpfen, sich auf der Bühne ausprobieren, Bewegungsspiele, Tanz, Puppenspiel und Puppenbau, Masken, Geschichten erfinden, und vor allem: jede Menge Spaß beim Eintauchen in zauberhafte Theaterwelten – das alles ist die Theater-Erlebniswoche des EUKITEA!Auf dem Dachboden eines geheimnisvollen Hauses entdeckt eine Bande von Kindern, die gemeinsam durch dick und dünn gehen, beim Spielen eine verborgene Tür. Was wohl dahinterverborgen ist? Mutig, wie die Kinder sind, öffnen sie diese und beschreiten eine unbekannteWelt voller Magie, exotischer Wesen und aufregender Begegnungen. Das Abenteuerbeginnt, als eine mysteriöse Gestalt auftaucht. Wie spannend oder lustig, wie fabelhaftoder geheimnisvoll das Abenteuer wird, liegt ganz in eurer Hand - ihr erschafft diese magische Geschichte.Bitte bequeme Sachen mitbringen und einen Kittel, der keine Angst vor Farbe hat. Wir freuen uns über leere Kartons, aus denen wir ein tolles Bühnenbild zaubern können. Am Ende der Woche heißt es dann „Bühne frei!“ und wir laden Freunde und Familie ein… (Abschluss-Aufführung: 4.8. | 17 Uhr): 1.8. - 4.8.2022 tägl. von 10-17 Uhr: 195 € / Geschwisterermäßigung 160 € (inkl. Täglichem vegetarischen Mittagessen in Bio-Qualität): In den schönen Räumen des Theaterhauses EUKITEA