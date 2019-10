Tag der offenen Tür beim Computerclub Diedorf e.V.

Tag der offenen Tür am 23.11.2019 beim Computerclub Diedorf

Sie interessieren sich für Computer, Smartphones oder kämpfen mit deren Tücken? Dann kommen Sie bei uns vorbei! Wir helfen bei den alltäglichen Problemen mit PC, Notebook, Smartphone (Android) und den zugehörigen Apps.Wenn Sie sich für Libre Office als kostenlose Alternative zu Microsoft interessieren, oder immer schon mal wissen wollten, was denn eigentlich LINUX ist, dann kommen Sie bei uns im Bürgersaal in Lettenbach vorbei!Entweder amTag der offenen Tür am 23.11.2019 von 14:00 – 17:30 Uhr,oder bei unseren Clubabendenimmer Freitags von 19:30 -21:00 Uhr.Nähere Infos unter www.codi.de