Spanisch Intensiv-Woche für Anfänger

Am 18. Februar fängt in Diedorf ein Spanisch-Intensivkurs an. Er dauert nur eine Woche und ist für Teilnehmer ohne Vorkenntnisse konzipiert, die in kürzester Zeit die Grundkenntnisse der spanischen Sprache erlernen möchten.

Die Teilnehmer können mit Spaß und in einem entspannten Rahmen die Grundlagen der spanischen Sprache relativ schnell erlernen und, nach Bedarf, an einem Fortsetzungskurs teilnehmen. Einblicke in die Kultur, die Gewohnheiten und Lebensweise der spanischsprachigen Welt werden natürlich nicht fehlen.

Weitere Informationen: www.bz-diedorf.de oder unter 0821 207 105 57

