Masken aus Brot und Lebensmitteln

Mit Essen spielt man nicht!Das kennen die Älteren von uns, weil sie es von Ihren Eltern aus der Kriegs- und Nachkriegsgeneration so immer gehört haben.Tatsächlich ist aber ja gerade bei kleineren Kindern die Fantasie und der Gestaltungswillen so groß, dass im Teller davor aus dem langweiligen Haufen maschinell vorpulverisiertem Kartoffelbrei glücklicherweise viel mehr an Erlebnisfähigkeit und Sinnenfreude entstehen kann als nur die rational zur Ernährung benötigten 500 Kalorien.In der ungestalteten unregelmässigen Oberfläche der Masse entstehen durch Licht und Schatten und unserer deutenden Wahrnehmung : lustige Gesichter, völlig unbekannte Meeresungeheuer und wilde trampelnde Dinos.Eben genau das, was unsere Vorstellungskraft an bekannten Mustern hinein projiziert und an den unregelmäßigen Oberflächen variiert. Über die fantasieanregende Oberfläche alter Mauern schreibt schon Leonardo da Vinci und in der von flackerndem Fackellicht beleuchteten unregelmässigen Höhlenwänden der Steinzeit enstehen in der projizierenden Deutung früher Menschen donnernde Tierherden.Gerade auch die Künstler der Spätrenaissance lieben ja sogenannte Vexierbilder, bei denen in Landschaften, Stillleben und Gesichtern neue Umdeutungsmöglichkeiten entstehen. Bei Archimboldo z.B. sind Gesichter aus anderen Objekten zusammengesetzt, die für den Titel des Bildes kennzeichnend sind. Gesucht ist Raffinesse in der Maniera, im außergewöhnlichen hochrangig künstlerischen Handwerk (Manierismus).Freilich hat dies aber ebenso spielerischen Charakter: Von Till Eulenspiegel wird die Herkunft seines Namens so erklärt: Er sollte für einen Bäckernmeister Brötchen backen. Auf die Frage wie das denn machen solle, sagte der Meister ihm unwirsch und nur im Scherz: er solle doch Eulengesichter darauf machen. Verärgert wurde er am nächsten Morgen aus der Bäckerei verjagt. Er hat seine Brötchen dann aber mit reisendem Absatz schnell und gewinnbringend verkauft.Erinnerungen an Hunger und Not vor Allem bei den im Mittelalter belagerten Städten geben dem täglich zur Ernährung notwendigen Brot und den Lebensmitteln eine ganz andere Wertung. Der belagernde Feind hatte meist erst dann Erfolg, wenn die Nahrungsmittel in den Burgen und Städten aus gingen.Hier bei uns in Augsburg, gibt es eine Erzählung von einem klugen Bäckermeister, der die allerletzten Mehlreste zusammen sammelte, mit Sägemehl gestreckt und daraus ein paar wenige Laibe Brot mit grinsenden Gesichtern darauf buk. Zusätzlich soll er das Ganze auch durch Attrappen aus reinem Sägemehl, das er mit Ton und Mist verklebte, ergänzt haben.Anstatt die echten Brote jetzt aber an die Hungernden in der Stadt aus zuteilen, bestieg er mutig die Stadtmauer, zeigte sie schmähend den belagernden kaiserlich katholischen Truppen und beschoss mit diesen echten und falschen Laiben im kräftigen Wurf die belagernden Feinde.Weil ihn ein feindliches Geschoss von der Mauer fegte, steht er als in Stein geschlagener Held (schtoinerner Ma) heute an eben jener Stelle gleich beim Dom an der Schwedenstiege. Die Katholiken aber zogen ab im Glauben, dass die Stadt noch für Monate Lebensmittel besäße. https://www.myheimat.de/augsburg/natur/der-stoiner... In Ulm ist aus dem Mittelalter ein Stück Tonscherben gefunden worden, der in seiner Form ganz an die aus Augsburg bekannte Geschichte von den Brotmasken erinnert. War das vielleicht gar nicht so unüblich, durch Hinaus schleudern von wenigen Brotmasken und vielen Sägemehl, Ton- oder Mist-attrappen, die natürlich im umgebenden Wassergraben und nicht in der Hand des Feindes landen mussten, solche Nahrungsmittelfülle vor zu täuschen?Brotmasken sind aber tatsächlich freilich keine mehr überliefert. So ist die Stadt Bodneggtatsächlich aber die Einzige, bei der zu jeder Fasnet von den Kindern neue Masken aus Brot zum Umzug gestaltet und getragen werden. Ein bekannter glaubwürdiger Hintergrund dafür liegt nicht vor.