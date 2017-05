Diedorf : Waldbühne Anhausen |

Diedorf, den 25. April 2017 - „Was liegt denn da unter meinem Bett“ wundert sich Norp. Norp betrachtet erstaunt die feuerrote Spitze eines regelmäßig gezackten Drachenschwanzes, die eines Morgens unter seinem Bett hervor lugt. So beginnt die wunderbare Geschichte von Norp und seinem Freund dem Drachen, der auf den Namen Siegfried hört. Gemeinsam machen sie sich auf, die plötzlich verschwundene Sonne zu suchen. Auf ihrer abenteuerreichen Reise begegnen sie dem König, einem Ritter, einer Prinzessin, einem wütenden Hasen und sie treffen sogar den Mond.



Ein phantasievolles Theaterstück mit einer guten Prise Humor im Rahmen des Maien-Wonne-Open-Airs des Theaters EUKITEA, bei dem sich auf wunderbare Weise die Bühnengegenstände in Blumen, Tiere und die Sonne verwandeln. Gleichzeitig schafft die einmalige Kulisse der idyllischen Bühne im Wald eine märchenhafte Aura, die unvergesslich verzaubert.



Der Erlebnispfad „Wiesenwunder“ auf dem Weg zur Waldbühne lädt zudem ein, die umgebende Natur unmittelbar spielerisch zu erkunden und Kreatives sinnenfroh zu gestalten. Wie lässt sich die Sonne einfangen oder welche zauberhaften Skulpturen kann man mit geheimnisvollen Ästen und Wurzeln erschaffen? Können Gräser Musik machen?



Abgerundet wird dieses Fest für alle Sinne im Waldcafé „Waldesduft“, welches mit Naturköstlichkeiten und Erfrischungen überrascht. So herrlich kann Natur schmecken.



Alles in allem ein Frühlingsfest für Kinder und die ganze Familie, mitten in der wonnevoll blühenden Schönheit des Mai.





WARUM EIN DRACHENSCHWANZ NOCH KEINEN SOMMER MACHT ab 4 J.

Theater EUKITEAs „Maien-Wonne“-Open-Air 2017

Do 25.05. + So 28.05., 16 Uhr

Erlebnispfad & Waldcafé ab 14 Uhr geöffnet

Waldbühne Anhausen

Veranstalter: EUKITEA Diedorf, www.eukitea.de



Eintritt: 15 €/ erm. 13 €/ Kinder 8€



Karten reservieren:

E-Mail: tickets@eukitea.de | EUKITEA Karten-Tefefon: 08238/96474396



Kartenvorverkauf: Bei uns im Theaterhaus EUKITEA, im Café Pustet in Augsburg (im Bücher Pustet, Karolinenstraße 12) oder in der Buchecke Diedorf (Hauptstraße 29).