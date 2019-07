Kanu-Wanderfahrten - Amper I

Schwierigkeitsgrad leicht.Die Amper ist ein teilweise flotter, doch überwiegend ruhiger Wanderfluss, der bestens für Familien und Anfänger geeignet ist. Los geht es in Stegen, wo wir in klarem Wasser des Ammersees zunächst die Grundschläge des Kanadierfahrens erlernen und einüben. Danach verlassen wir über eine kleine Grundschwelle den See und paddeln durch das landschaftlich reizvolle Ampermoos.Ab Grafrath beginnt eine flotte, abwechslungsreiche Strecke, die an grünen Wald- und Wiesenufern vorbeiführt. In Schöngeising endet unsere Tour, wo ein schöner urig-bayerischer Biergarten zum gemütlichen Verweilen einlädt.Während des Kurses erlernen die Teilnehmer die Grundschläge, um sich und ihr Boot in die gewünschte Richtung zu bewegen, sowie die Grundkenntnisse des Flusswanderns und wichtige Informationen zu den Themen Sicherheit, Ökologie und Tourenplanung.Die Ausrüstung und das Material werden gestellt. Weitere Informationen über Anreise, Treffpunkt, Kleidung, Verpflegung etc. werden Ihnen nach der Anmeldung zugesandt.Augsburger Straße 24, 86420 DiedorfTel: 0821 207 10557Email: bz-diedorf@vhs-augsburger-land.de