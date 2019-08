Jubiläumskochkurs - Einheimische Kräuter und Früchte

Leckeres und Feines aus unseren einheimischen Kräutern und WildfrüchtenWährend der Langen Nacht der Volkshochschule, am 20. September 2019 ab ca. 19:00 Uhr können Sie kostenlos an unserem "kleinen" Jubiläumskochkurs teilnehmen.Nach einer kurzen Einführung in die Welt der heimischen Kräuter und Wildfrüchte, werden verschiedene kalte und warme Speisen zubereitet.Auf der Tageskarte stehen unter anderem:- Frischkäse-Brennesslsamenkugel- Kräuter- oder Weissdornbrötchen- Hagebuttensuppe- Hagebuttenquark als Nachspeise- Schlehenkugel- Wildfruchtdessert "Schwarzwälder Art"- weitere "wilde" KöstlichkeitenDieser Kurs ist für Sie kostenfrei. Da die Anzahl der Plätze begrentzt ist, würden wir uns über eine Voranmeldung freuen!: 0821 207 10557: bz-diedorf@vhs-augsburger-land.de