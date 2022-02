6. Pflanzen- und Saatgutbörse am Umweltzentrum Schmuttertal

Diedorf : Umweltzentrum Schmuttertal |

Kaufen, tauschen, stöbern - Am 19. März ist es wieder soweit: Das Umweltzentrum lädt Gartenbegeisterte ein zur 6. Pflanzen- und Saatgutbörse. Ein Besuch lohnt sich für die ganze Familie.

An insgesamt 25 Ständen wird ein abwechslungsreiches Garten-Sortiment präsentiert, das von Insektenhotels über Samenbomben bis hin zu Schafwollpellets reicht. Zwölf unterschiedliche Profi- und Hobbyanbieter informieren und bieten Saatgut und Pflanzen an. Für die kleinen Gäste gibt es vier Bastelangebote.

Außerdem wartet ein spannendes Rahmenprogramm auf Sie:

In ihrem Vortrag gibt die Samengärtnerin und leidenschaftlichen Selbstversorgerein Annette Holländer Tipps zum erfolgreichen Gärtnern. Sie ist Autorin verschiedener Gartenbücher u.a. "Von der grünen Wiese zum Selbstversorgergarten - biologisch gärtnern".

Im Anschluss sorgt das Musikerkollektiv Sphärenschmiede aus Augsburg für malerische Klangkaskaden und wuchtige Toneruptionen.

Das Café ROSENROT mit seinem Camionettle verwöhnt Gäste mit Herzhaftem, selbstgemachtem Kuchen, kühlen Getränken und Kaffeespezialitäten.



Gerne können Sie selbst Samen und Pflanzen anbieten, dann bitte mit Anmeldung bis Mi. 16.03. unter 08238 3004 27 oder umweltzentrum@markt-diedorf.de



Wann: Sa, 19.03.2022 von 10.00 – 14.00 Uhr

Wo: Umweltzentrum Schmuttertal

Kosten: keine Kosten



Für die Veranstaltung gelten die allgemeinen Abstands und Hygieneregeln. Bitte beachten Sie auch die aktuellen Hinweise auf unserer Hompage: umweltzentrum-schmuttertal.de/veranstaltungen