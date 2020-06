Wladimir Putin: «Verantwortung für Vergangenheit und Zukunft»

Putins langen Artikel nicht nur zu den Ursachen des Zweiten Weltkriegs halte ich für mehr als lesenswert.Das Wichtigste ist wohl zum Schluss gesagt:"Die Schaffung eines modernen Systems internationaler Beziehungen ist eines derwichtigsten Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs. Selbst die unvereinbarstenWidersprüche – geopolitische, ideologische, wirtschaftliche – beeinträchtigen nicht dieSuche nach Formen von friedlichem Zusammenleben und friedlicher Interaktion, wennes den Wunsch und den Willen dafür gibt. Heute erlebt die Welt nicht die friedlichstenZeiten. Alles ändert sich: vom globalen Gleichgewicht zwischen Macht und Einfluss biszu den sozialen, wirtschaftlichen und technologischen Grundlagen des Lebens vonGesellschaften, Staaten und ganzen Kontinenten. In den vergangenen Epochen gingenVerschiebungen dieser Größenordnung fast nie ohne große militärische Konflikte undohne Machtkampf um den Aufbau einer neuen globalen Hierarchie vonstatten. Dank derWeisheit und Weitsicht der politischen Führer der alliierten Mächte konnte ein Systemgeschaffen werden, das extreme Manifestationen dieser Rivalität verhindert, welchehistorisch der globalen Entwicklung innewohnt.. Heute wieim Jahr 1945 ist es wichtig, politischen Willen zu zeigen und gemeinsam über dieZukunft zu diskutieren.Was könnte aus unserer Sicht auf der Agenda des anstehenden Gipfels stehen? Vorallem ist es nach unserer Meinung sinnvoll, über Maßnahmen zu sprechen, mit denendas Kollektive in den internationalen Angelegenheiten gestärkt werden kann, sich offenüber den Friedenserhalt auszutauschen, über die Verbesserung der globalen undregionalen Sicherheit, die strategische Rüstungskontrolle, das gemeinsamen Vorgehengegen den Terrorismus, Extremismus, weitere drängende Herausforderungen undBedrohungen.Ein weiteres Thema, das auf der Tagesordnung des Treffens steht, ist die Situation inder Weltwirtschaft, vor allem die Überwindung der durch die Coronavirus-Pandemieverursachten Wirtschaftskrise. Unsere Länder ergreifen beispiellose Maßnahmen, umdie Gesundheit und das Leben der Menschen zu schützen und die Bürger zuunterstützen, die sich in einer schwierigen Situation wiederfinden. Wie schwerwiegenddie Folgen der Pandemie sein werden, wie schnell die Weltwirtschaft aus der Rezessionherauskommt, hängt von unserer Fähigkeit ab, als echte Partner zusammenzuarbeiten.Darüber hinaus ist es unzulässig, die Wirtschaft zu einem Instrument des Drucks undder Konfrontation zu machen. Zu den aktuellsten Themen zählen der Umweltschutz undder Kampf gegen den Klimawandel sowie die Gewährleistung der Sicherheit desglobalen Informationsraums.Die von Russland vorgeschlagene Agenda des bevorstehenden «Fünfer-Gipfels» istsowohl für unsere Länder als auch für die ganze Welt äußerst wichtig und relevant. Undzu jedem Anhaltspunkt haben wir konkrete Ideen und Initiativen.Es besteht kein Zweifel daran, dass der Gipfel mit der Teilnahme Russlands, Chinas,Frankreichs, der Vereinigten Staaten und Großbritanniens eine wichtige Rolle bei derSuche nach gemeinsamen Antworten auf moderne Herausforderungen undBedrohungen spielen und ein gemeinsames Engagement für den Geist desBündnisses, die hohen humanistischen Ideale und Werte demonstrieren wird, für dieunsere Väter und Großväter Schulter an Schulter gekämpft haben.Wladimir Putin"Quelle: