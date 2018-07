Was braucht der Mensch, um glücklich zu sein?

geschlagen haben. Sie wissen alle, wie die Sache ausgegangen ist. Dem Fischer wäre zu helfen gewesen, wenn ihn in seiner Hütte jener bunte Prospekt erreicht hätte, der mir in den Briefkasten flatterte.Dort stand dunkelblau auf weiß: "Welche Frau wünscht sich nicht elf Uhren, passend zum jeweiligen Outfit?"Ich bin natürlich sofort voller Unruhe zu meiner Frau gelaufen, um sie zu fragen: "Wünscht du dir elf Uhren zum jeweiligen Outfit?" Sie sah mich über ihre Lesebrille hinweg an, und ihrem Blick entnahm ich, daß sie vermutete, andauernde Hitze und permanenter Baulärm wären doch nicht spurlos an mir vorübergegangen. Nun mußte ich sie über "The Interchangeable Wasch" aufklären, eine Uhr, die sich dank auswechselbarer Farbringe, die mit ein paar Drehungen ab- oder aufgeschraubt werden, spielend jeder Garderobe, Situation oder Laune angepaßt.Nun geben Sie ruhig zu, daß Sie so etwas schon immer wollten!Den gelben Ring beispielsweise am Strand in der Sonne, den roten in der Bar … oder bei der Parteiveranstaltung, den schwarzen im Trauerfall. Und all Ihre Bekannten registrieren neidvoll: "Mensch, die hat schon wieder ´ne neue Uhr!"Das Emnid-Institut fand bei einer Umfrage nach den Werten der Deutschen heraus, daß an erster Stelle Freundschaft, Familie nd Liebe stehen. Am Ende sind wir ganz andere Menschen, als es uns die Werbung einredet? Vielleicht sind uns stumpfe Gläser und porentief rein gewaschene Tischdecken völlig egal?Na, das wäre ja ein Ding!80 Prozent der Deutschen, so erfuhren die Umfrager, sind davon überzeugt,. Aber eine Menge Produzenten versuchen uns nach wie vor einzureden, daß man es bestellen kann.´Bernd-Lutz LangeRatloser Übergangin meinem neuen DeutschlandBerlin 2006