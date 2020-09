Pilze suchen ist sicher sehr entspannend und wenn man sich damit auskennt können sie sogar lecker sein.





Ich oute mich hier mal als Nicht-Kenner. Deshalb ist es auch gut wenn man Jemanden kennt der sich damit auskennt.So wie z.B. Pilzberater Hans Berndt, der jetzt wieder montags von 15:30 bis 17 Uhr in der Villa Krötenhof in der Wasserstadt 50 in Dessau-Roßlau berät.Ob er mir wohl auch ein gutes Rezept für eine Pilzpfanne als kleine Überraschung für meine Schwiegermutter geben kann?