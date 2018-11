Darum fürchten wir uns nicht.Psalm 46, 2-3aFrieden sei mit uns auf unseren Wegen auf Erden,während wir wandeln auf Jesu eindrücklichen Fährten.Er geht voran und weist uns Spur, Ziel und Plan.Sein Frieden will in uns werden.Frieden sei in uns, wenn wir nach Gerechtigkeit Streben.Unsere Haltung soll Beispiel für Gottes Sein geben.Was man auch tut, es gebe Anderen Mutgut und aufrichtig zu leben.Frieden sei durch uns im Reden, im Handeln und Denken,auf dass wir Krieg bekriegen und Liebe verschenken.Nicht Hass und Wut; Herzlichkeit, Wärme und Mutsoll ´n unsere Schritte stets lenken.Frieden sei mit uns, der Friede von Gott soll uns leiten,wenn wir voll Hoffnungen für eine faire Welt streiten.Der uns erfüllt mit Sanftmut, Kraft und Geduldwill uns durchs Leben begleiten.Tobias PetzoldZum Abschluss der Fürbitten:Führe uns vom Tod zum Leben,vom Irrtum zur Wahrheit.Führe uns vom Zweifel zur Hoffnung.Von der Angst zum Vertrauen.Führe uns vom Hass zur Liebe,vom Krieg zum Frieden.Lass Frieden erfüllen unser Herz,unsere Welt und das All.