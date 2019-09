"Die Demokratie ist weiblichIch weiß nicht, aber ich glaubeDass die Liebe und die HoffnungIhre Schwestern sindWeiblichIch glaube, dass Barmherzigkeit und HumanitätGenau das ist, worum es gehtDie Demokratie ist so verletzlichIch weiß nicht, aber ich glaubeDass die Klugheit auf der Matte stehtGenauso wie die SolidaritätUnd die Schönheit, die FreiheitDie Verliebtheit in diese wunderbare WeltIch will ein Leben lang für diese Dinge gradestehnMit all den Leuten, die auf unsrer Seite sindIch will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehnFür die Demokratie - sie ist weiblichIch weiß, ich wiederhol mich und frag michWie komm ich drauf klar, dass der Friede männlich istGenau wie der Krieg oder der Sieg, das will ich wissenIch frag mein Gewissen, sächlichTatsächlich ist das Geschlecht doch nicht wichtigIch will ein Leben lang für diese Dinge gradestehnMit all den Leuten, die auf unsrer Seite sindIch will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehnMit all den Männern, all den FraunMit all den Wesen, die sich gegenseitig vertraunMit all den Freaks und den NormalosIs egal, los, lass mal machenIch will ein Leben lang für diese Dinge gradestehnMit all den Leuten, die auf unsrer Seite sindIch will ein Leben lang auf dieser Barrikade stehnIch will ein Leben lang verstehn, dass es sich lohntAn dieser Front steil zu gehnFür die Demokratie, die DemokratieDie Demokratie ist weiblich"Sebastian Krumbiegel - Die Demokratie ist weiblich Lyrics Sebastian Krumbiegel - Die Demokratie ist weiblich Text Sebastian KrumbiegelDa auch das Video!