Zusammenarbeit statt Konfrontation!

Leider sieht es so aus, dass das von zu wenigen Verantwortlichen ernst genommen wird, obwohl es genügend Mahnungen gibt.Dazu gehört nun auch dieses Buch:208 Seiten, Klappenbroschur, 18 € – erschienen im Westend VerlagEs folgt eine Übersicht (B.) über die verschiedenen Autoren und die Themen ihrer Beiträge. Interessante Texte. Politisch breit angelegte Autorenschaft. Eigentlich dasInhaltAdelheid Bahr: VorwortEgon Bahr: Verantwortungspartnerschaft mit Moskau und Washington-Rede anlässlich der Verleihung des Dr. Friedrich Joseph Haass-Preises 2015Egon Bahr: Am Abgrund – Beitrag zur Buchpräsentation von Wilfried Scharnagl, Moskau 21.07.2015Wolfgang Bittner: Russland gehört zur europäischen Familie – Was um Himmels willen treibt Deutschland gegen Russland?Peter Brandt: Deutschland, Russland und EuropaMathias Bröckers: Der Kampf um die »Weltinsel« – Das aktuelle Russland-Bashing und die hysterische Putin-PhobieDaniela Dahn: Von Egon Bahr lernen heißt verstehen lernenFriedrich Dieckmann: Ratloses Erschrecken – zum Stand der deutsch-russischen BeziehungenFrank Elbe: Zum Umgang mit Russland – Rückkehr zu bewährten StrategienJustus Frantz: Deutschland muss Vorbild sein für friedliche und freundschaftliche Beziehungen zu RusslandSigmar Gabriel: Wandel durch Annäherung – Zur Aktualität der Rede Egon Bahrs vor 55 Jahren in TutzingPeter Gauweiler: Ein anderer Umgang mit Russland ist nötigRichard Kiessler: Wider die »galoppierende Entfremdung«Gabriele Krone-Schmalz: »Warum wir Frieden und Freundschaft mit Russland brauchen«Wolfgang Kubicki: Frieden in Europa ist es wert, sich der Mühe des Ausgleichs zu unterziehenHarald Kujat: Mut zum AusgleichOskar Lafontaine: Zeit für eine neue Entspannungspolitik – Warum Frieden und Zusammenarbeit mit Russland im europäischen Interesse sindAlbrecht Müller: Tödlicher Wandel durch Konfrontation – Was uns vermutlich ins Haus stehtMatthias Platzeck: Zurück zu politischer Vernunft – Deutschland muss endlich Initiative für ein sicheres Europa ergreifenHerwig Roggemann: Russlands Raum im Europäischen Haus? Anmerkungen zur deutschen RusslandpolitikFlorian Rötzer: US-Außenminister James Baker: »Keinen Inch weiter nach Osten« – Die Eskalation des Konflikts mit Russland wurde von den USA und der NATO systematisch betriebenEvgeniya Sayko und André Schmitz-Schwarzkopf: Zuhören, annehmen, verstehen – Junge, neue Wege für eine deutsch-russische VerständigungHans-Joachim Spanger: Vom »Liberalen« zum »Pluralen« Frieden – Plädoyer für eine neue EntspannungspolitikAntje Vollmer: Egon Bahr – Eine unbestrittene AutoritätKonstantin Wecker: »Ich kann diese Verlogenheit nicht mehr ertragen«Willy Wimmer: Es ist »Tauroggen«, Dummkopf!Detlef Prinz: Statt eines Nachwortes: Ein trauriges Protokoll – das trotzdem Mut machen soll!Die AutorenAnmerkungenDer Beitrag Albrecht Müllers:ist im vollen Umfang hier zu finden:und mehr als lesenswert!