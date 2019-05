Besonders anziehend ist die Oldtimer- Ausstellung. Mopeds , Motorräder und Trabbis in allen Varianten sind zu bestaunen.Andere Gegenstände aus dem DDR- Altag kann man in Gebäuden betrachten. Kopfschüttelnd stehen alle vor den Schwarz- weiß- Fernsehern. Ein Versuch das griesige Bild zu fotografieren scheitert an der damaligen Technik.Einige Besucher hatten pflichtbewusst ihre Mainelke aus der DDR angesteckt.Großes Gedränge gab es um den Stand mit selbstgebackenem Kuchen und die Gulaschkanone.