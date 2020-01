Vorsicht vor wilden Tieren

Als Dessauerin besuche ich gern den Tierpark in Köthen. Es ist so schööön, wenn man den Tieren ganz nahe kommen kann. Vor allem die Ziegen und Schafe freuen sich gefüttert und gestreichelt zu werden. In viele Gehege kann man eintreten und zum Beispiel die Aras oder das Damwild besuchen, immer mit der Kamera dabei. Einige Gehege sind kaum besucht. Da traf ich auf die Wasserkatze. Mit dem Fotoapparat ging ich ans Gehege, die Katze angelte nach meiner Hand und erwischte meinen Mittelfinger mit ihren Krallen. Es fing sofort so stark an zu bluten, dass man hier einen Krimi hätte drehen können. Da tat der Blutverdünner sein Übriges. Mir blieb nichts weiter übrig, als in die Notaufnahme des Krankenhauses zu fahren. Weder Ärzte noch Schwestern kannten eine Wasserkatze.Das nächste Mal halte ich Abstand und die Katze im Bild fest.