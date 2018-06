Dies ist nicht meine erste Aufnahme so einer Blüte in diesem Jahr. Und gesehen habe ich die wohl auch schon früher. Aber als die ersten Blüten vor einiger Zeit auf einer neu bestellten Rabatte im Garten sich zeigten, zunächst ganz ohne Blätter, wusste ich gar nicht, was ich vor mir habe.Inzwischen weiß ich aber Bescheid.Mehr dazu folgt!