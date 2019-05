Plattenbau mit Sehblick

Wenn ich sage, dass ich auf dem Zoberberg wohne, werde ich mitleidig von oben herab angesehen.Aber von oben herab( ich wohne im 5. Stock), habe ich einen herrlichen Blick auf die Zoberbergseeen. Die Wohnngsgenossenschaft schreibt die Wohnungen schon so aus: Mit Seeblick.Einst entstanden die Seeen, weil beim Bau der Plattenbauten das Sumpfgebiet trocken sein musste. Das Wasser wurde auf die gegenüberliegenden Äcker und Wiesen geleitet.Eigentlich sollte hier ein großer See entstehen und somit ein Naherhokungszentrum. Aber die Seeen trennten sich in drei verschieden große.Dank der Angelfreunde sieht es hier immer ordentlich aus. Die Angler sind verpflichtet das Umfeld sauber zu halten.Eine reichhaltige Tier- und Pflanzenwelt hat sich hier angesiedelt.