Ein Veilchen ...

gebückt in sich und unbekannt,es war ein herziges Veilchen:Da kam ein junge Schäferinmit leichtem Schritt und leichtem Sinn daher,daher, die Wiese her und sang.Ach! denkt das Veilchen, wär' ich nurdie schönste Blume der Natur,ach, nur ein kleines Weilchen,bis mich das Liebchen abgepflücktund an dem Busen mattgedrückt!Ach nur, ach nur ein Viertelstündchen lang!Ach! aber ach! das Mädchen kamund nicht in Acht das Veilchen nahm;zertrat das arme Veilchen.Es sank und starb und freut' sich noch:Und sterb' ich denn, so sterb' ich dochdurch sie, durch sie, zu ihren Füßen doch.