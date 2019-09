freuen konnten, wie ich am 2.8. berichten konnte:inzwischen geht der September zu Ende, und ein paar weitere Knospen lassen erwarten, dass der Blütenzauber noch nicht ganz vorbei ist, auch wenn schon maches Blatt gelb geworden und abgefallen ist.Hier eine Auswahl der vielen Blüten dieses Jahres.Wenn etwas fehlt, ist es ein Video, das uns das Aufblühen einer Knospe in wenigen Minuten zeigt. Aber vielleicht gelingt mir noch so ein Versuch!