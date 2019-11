Heute um halb elf wurden wir abgeholt und waren nach einer Stunde mit dem Auto am Ziel, wo in einem freundlichen Restaurant ein Tisch für uns reserviert war.Bald nach den Getränken stand auch schon unser Essen auf dem Tisch: einemit Kartoffeln/ Klößen und Grün-/ Rotkohl..Die Portionen fielen unterschiedlich groß aus. Allen schmeckte es. Und was nicht geschafft wurde, konnte eingepackt mit genommen werdenSo hat das Gänseessen noch eine schmackhafte Fortsetzung zu Hause.