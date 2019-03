Von der Eiswelt in Carolas Garten

Das die Kältekammer eine positive Wirkung auf entzündete Gelenke hat, ist bekannt. Zwar waren es nur -8 ° C in der Eiswelt in Leipzig, die größte ihrer Art, aber auch das war schon wohltuend.Die wunderschönen Eisskulpturen ließen die Kälte vergessen.Mitglieder der Rheuma- Liga aus Dessau unternahmen ihren ersten Ausflug im neuen Jahr.In der Eiswelt sind derzeit die Lieblingsplätze der Leipziger Bürger zu sehen. Künstler aus 25 Nationen haben hier fantastische Skulpturen aus Eis geschaffen. Zu erkennen ist das Völkerschlachtdenkmal, der Zoo, der Bayerische Bahnhof, der Komponist J. S. Bach und seine Messe in Noten.Die Figuren wurden mit viel Liebe zum Detail geschaffen. Es glänzt und glitzert in vielfältigen Farben. Sogar die Weihnachtskrippe ist zu sehen.Eifrig wurde mit Handys fotografiert und den Daheimgebliebenen eisige Bilder gesandt.Bei Kaffee und Kuchen konnten sich alle aufwärmen bevor es in einen blühenden Garten ging.Carolas Garten im GasometerGleich vorweg gesagt, den gab es wirklich. Carola war Asisis Mitarbeiterin im Panorama. 2015 verstarb sie. Nach ihrem Tod war der Künstler zum ersten mal in diesem Garten. Hier tankte er Energie, bekam Anregungen für neue Werke und konnte entspannen.Auch die Zuschauer erleben dieses Gefühl des Glücklichseins in der wunderschönen Gartenlandschaft. Blumen, Bäume, Schmetterlinge, Spinnen und anderes Getier kann man hier entdecken. Wenn man genau hinsieht , erkennt man Gartenmöbel, einen Zigarettenstummel und einen alten Schuh. Im Hintergrund ist ein Plattenbauviertel zu sehen. Heraus aus den Häusern, geht in den Garten, scheint hier die Botschaft. Alle Besucher würden hier gern länger verweilen, denn sie spüren die Freude über die bunte Gartenlandschaft.Mit vielen neuen Eindrücken im Gepäck ging es zurück nach Dessau.