Tanzgruppe "SCHAUT-hin! - Tanzgala"

Die Gruppe, wird eine Tanz-Show bieten, die für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen spannend ist.



Unterstützt werden die Veranstaltungen durch die Villa Krötenhof, das Anhaltische Theater, die Agentur Boogaloo Graphics und durch den Besucherring am Anhaltischen Theater, der den Verkauf der Eintrittskarten übernommen hat (Tel. 0340 2511222). Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zur Gruppe findet man unter: www.schauthin.de . Restkarten für diese Veranstaltungen werden jeweils an der Abendkasse ab 17:30 Uhr in der Marienkirche verkauft.



Freitag 22.11. & Samstag 23.11.2019

18:00 Uhr (Einlass 17:30 Uhr)

Marienkirche Dessau

Kartenverkauf durch den Anhaltischen Besucherring Tel. 0340 - 2511 222