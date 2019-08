Studenten bauen das Wachsende Haus

Architekturstudenten aus Kassel bauen das wachsende HausDie Mittagssonne strahlt vom Himmel an diesem schönen Sonntag im Dessauer Süden. Hunderte Menschen lauschen den brilliant gespielten Tönen einer Flötenspielerin.Sie steht direkt vor dem "wachsendem Haus". Es ist ein Haus aus Holz und Glas, gebaut in L- Form. Entworfen hat es der Bauhäusler Ludwig Hilberseimer in den dreißiger Jahren. Es wurde in einer Ausstellung gezeigt, aber nie verwirklicht, da der Krieg dies verhinderte.Es sollte ein Neben - und Miteinander von Laubenganghäusern und Flachhäusern geben. 531 Flachhäuser sollten entstehen, die man bei Bedarf erweitern konnte.Unter der Leitung von Prof. Oswald haben 25 Architekturstudenten nun dieses Haus in kürzester Zeit errichtet. Es steht zwischen den Laubenganghäusern auf städtischem Boden, den die Stadt kostenlos zur Verfügung gestellt hat.Nun steht es wohlgelungen da. Die Freude darüber ist Prof. Oswald und den Studenten anzusehen, die das Ereignis mit Sekt feiern.Die Studenten haben viel Unterstützung von den Nachbarn bekommen. Diese brachten Essen und Getränke.Nun soll das Haus für einige Zeit für alle nutzbar sein. Darüber freuen sich sicher die Schüler des nahegelegenen Gropius- Gymnasiums besonders.Endlich öffnen sich die Türen. Im Inneren gibt es schon einen großen Holztisch, an dem seltsam geformte, stark bewegliche Hocker stehen.Aber Vorsicht: immer ein Bein auf der Erde haben, sonst landet man auf dem Fußboden. Es gibt eine kleine Küche und zwei Minitoiletten. Von innen hat man einen Blick auf die hohen Laubenganghäuser und fühlt sich wie in der Großstadt. Nach unten gesehen schaut man (wenn er fertig ist )in den Garten.Im 100. Jahr des Bauhausjubiläums ist dieses Gebäude eine wertvolle Ergänzung.