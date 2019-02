Riesenschlange vor dem Dessauer Bauhausmuseum

Was haben die Dessauer geschimpft als es hieß, das Bauhausmuseum, das die Stadt Dessau in ihrer Bedeutung aufwerten und viele Touristen in die Stadt locken soll, wird am Rande des Stadtparks errichtet. Das versperrt die Sicht zum historischen Postgebäude und verkleinert den Park, so die Befürchtungen der Dessauer.Nun steht das Museum wohlgelungen da und die Stadtväter sind stolz darauf.Von außen macht das Gebäude einen dunklen Eindruck. Das Kabarett "Bienenstich" machte darüber schon Witze. Steht man aber im Inneren des Gebäudes, ist man überrascht von der Helligkeit und dem Blick auf Stadt und Park, auf moderne Architektur. Bevor das Gebäude am achten September eröffnet wird, wurden Dessauer und Gäste zum Auftakt des 100-jährigen Bauhausjubiläums zu einer Baustellenparty eingeladen.Eine riesige Menschenschlange hatte sich vor dem Museum gebildet.Nach der Eröffnungsveranstaltung gab es Bauhäusler-typisches Programm.Orangen und Karten: aus Orangenschalen entstanden Blumen, Tiere und andere Objekte. Bau dir einen Buchstaben, Grafik, Plastik, Cosmic, Pantomime in Glas und andere Projekte. Musik und der Film "Lotte am Bauhaus" bildeten den Abschluss. Man kann gespannt sein auf das Eröffnungsprogramm am 8. September.