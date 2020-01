Neujahrsführung durch den Dessauer Tierpark

Stolz zeigt Tierparkchef, Jan Bauer, den Teilnehmern an der Neujahrsführung im Dessaeuer Tierpark den neugestalteten Eselstall.Hier spiegeln sich die Farben Sachsen- Anhalts : rot, weiß und grün wider.Zukünftig sollen Kühe und Ziegen hier Einzug halten. Gleichzeitig ist angedacht, die Nahrungskette Milch zu dokumentieren.Die Tiere sollen zwischen Stall und Freigang wählen dürfen.Trotz des trüben Wetters hatten sich viele interessierte Bürger in Familie oder einzeln eingefunden.Alle waren gespannt, was sich im Tierpark 2020 verändert.Über 1000 Bäume gibt es im Tierpark. Einige mussten gefällt werden. Säuberlich lagen die Stämme am Wegesrand und warten darauf, auf die Spielwiese der zukünftigen Kragenbären zu kommen.Im ehemaligen Hirschgehege tummeln sich jetzt Dromedare.Auch für verliebte Menschen soll es ein lauschiges Örtchen geben. Von der "Liebesinsel" aus, hat man einen fantastischen Blick auf das Mausoleum und den Teich des Tierparks, der auch unter Wassermangel leidet.Zwei Liegen mit Tisch laden später zum entspannen und träumen ein.Daneben soll es noch ein Gitter für Liebesschlösser geben.Streicheln können die kleinen und großen Besucher in Zukunft Ziegen und Schweine.Sechzig Jahre lang war es nicht gestattet Hunde mit in den Tierpark zu bringen. Jetzt gibt es sogar eine Hundespielwiese auf einer ungenutzten Fläche.Viele gute Ideen hat Jan Bauer. Unterstützt wird er vom Förderverein Tierparkfreunde.Mitten im Tierpark befindet sich das Mausoleum, das erfolgreich saniert wird. damit sind Pflanzen, Tiere und Kultur im Tierpark vereint.Laut Bauer wurde bisher viel zu wenig Werbung für den Tierpark gemacht. Das soll sich ändern.Viele interessante Veranstaltungen warten 2020 auf die Besucher. Ein Besuch lohnt sich.