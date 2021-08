MZ Bürgerreporter treffen sich an historischen Orten

Langsam füllt sich der Parkplatz am Waldschlösschen in Wangen bei Nebra.MZ Bürgerrporter aus Naumburg, Wolfen, Aschersleben,Dessau, Nebra und Merseburg sind angereist, um bei bestem Wetter einen gemeinsamen Tag zu erleben. Die Freude über das Wiedersehen ist groß. In diesem Jahr wurde das Treffen von Manfred Wittenberg aus Nebra organisiert. Alle stehen miteinander in Verbindung durch ein Fotoforum.Mit einem Kleinbus ging es hinauf zum Fundort der Himmelsscheibe auf den Mittelberg. Die 175 Stufen des Turmes bestiegen wir mit Leichtigkeit. Wegen des diesigen Wetters war der Ausblick nicht so fotogen. Der Anblick der vielen toten Nadelbäume machte uns betroffen.Für die Besichtigung der Arche Nebra blieb wenig Zeit´da das Mittagessen im Waldschlösschen bestellt war. Hier überraschte uns Waltraud Eilers mit einem kleinen Geschenk. Sie bemalt mit Leidenschaft Steine. So hatte sie auf kleine flache Steine die Himmelsscheibe gemalt.Frisch gestärkt ging die Fahrt nach Freyburg zum Schloss Neuenburg.Beim Rundgang bekamen wir Einblicke in die hochmittelalterliche Blütezeit, erfuhren, wie die "heilige Elisabeth" armen Leuten geholfen hat und wunderten uns über einen Burgbrunnen ohne Wasser mit einer Tiefe von 102m. Die Rosenstöcke im Burghof animierten zu vielen Fotoaufnahmen. Der "Dicke Wilhelm" hatte leider geschlossen. Bei Kaffee und Kuchen tauschten wir die Erlebnisse aus und dann hieß es Abschied nehmen. Im nächsten Jahr treffen wir uns wieder. Dann an der Goitzsche in Bitterfeld.Wie die Freundschsften entstanden sindKennengelernt haben wir uns, als die MZ das Forum :MZ -Bürgerreporter ins Leben gerufen hat. Das war vor neun Jahren. Wir berichteten in vielfältigerweise über das Leben in unseren Städten, über Erlebnisse und persönliche Dinge. So lernten wir einander schätzen und es entstanden Freundschaften. Leider wurde die Seite nach fünf Jahren geschlossen und einen Kontakt zur Redaktion gibt es kaum noch. Aber unsere Freundschaft wird dauern.