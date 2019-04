Mosigkauer Bürger feiern Kleinostern

Die Chörauer Platte ist eigentlich eine 85m hohe Erhebung am Rande des Urstromtales der Elbe und liegt an der früheren Bernburger Heeresstraße.Die Frauen vom Mosigkauer Heimatverein haben am Wochenende die ganze Plattform österlich geschmückt. Siegfried Schmidt, Mitglied im Heimatverein, hat in vielen Stunden Sitzgelegenheiten aus Baumstämmen gebaut. Überall hängen Ostereier. Es sieht märchenhaft aus.Die Kinder sind zum Eierrollen gekommen. Wer es am weitesten schafft, darf sich einen Preis selbst aussuchen. Die Kinder sind eifrig bei der Sache.Beim anschließenden Eierlauf versuchen auch die Erwachsenen einmal ihr Glück.Zum Schluss werden noch Eier gesucht. Während die Kinder hier ihren Spaß haben, stärken sich die Erwachsenen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen.Am Schluss stimmen alle in den Gesang von Frühlings- und Wanderliedern mit Gitarrenbegleitung ein. Die Mosigkauer freuen sich schon aufs nächste Kleinostern auf der Chörauer Plattform.