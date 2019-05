Mit Gesang in den Frühling

Chöre aus Sachsen-Anhalt treffen sich zum traditionellen Frühlingssingen im Anhaltischen Theater Dessau

Besucher des Frühlingssingens im Anhaltischen Theater Dessau wurden am Sonntag schon im Foryer des Theaters mit schwungvollen Liedern begrüßt.Der Seniorenchor "Krötenhof" und der gemischte Chor Luko vereinigten sich zu einem großen Chor und stimmten die Zuhörer auf das Frühlingssingen ein.Dann ertönte feierlich die Europahymne, gespielt von den Blechbläsern aus Aken. Die achtjährige Maja Wünsche durfte das erste Frühlingslied " Nun will der Lenz uns grüßen" mit Klavierbegleitung ihres Lehrers singen.Armin Blasche, Vorsitzender des Sängerkreises und Moderator der Veranstaltung, begrüßte die Chöre und das Publikum mit den Worten:"Musik liegt in der Luft.Die Vögel singen in der aufblühenden Natur.Die Chorsänger wollen es ihnen gleichtun"Der Oberbürgermeister der Stadt Dessau brachte in seinem Grußwort zum Ausdruck, dass Singen das Selbstwertgefühl und den Gemeinschaftssinn stärkt .Dazu zietierte er den Satz: " Wo man singt ,da lass dich nieder, Bösewichte haben keine Lieder".Zum Sängerkreis Anhalt Dessau gehören 39 Chöre mit etwa tausend Sängerinnen und leider zu wenig Sängern.Nicht ganz ohne Stolz berichtete der OB, dass Dessau im Jahr 2020 Austragungsort für ein Chorfestival sein wird.Die zehn Chöre haben sich bemüht, ihre besten Lieder zu Gehör zu bringen.Besonders erwähnenswert ist der Chor der Grundschule "Waldstraße" in Roßlau.Schwungvoll und voller Freude, ohne Lampenfieber trugen die Kinder ihre Lieder vor. Immer in rhythmischer Bewegung zu den einzelnen Liedern begeisterten sie das Publikum. Sie sangen von der Schönheit der Natur, von Spielmöglichkeiten in den verschiedenen Jahreszeiten und von Tieren, die man einem Instrument zuordnen kann. Bleibt zu wünschen, dass die Begeisteung bis ins Erwachsenenalter anhält.Die Chorsänger aus Wolfen, Brehna und Sandersdorf haben sich einfach zu einem gemeinsamen Chor zusammengetan.Sie trugen Lieder in englischer Sprache vor.Beachtenswert ist die Leistung des Friedrich- Schneider- Chores. Besonders angetan waren die Zuhörer von dem Spiritual Certn`ly Lord.Rene Mangliers, der Chorleiter, übernahm selbst die Solorolle.Insgesamt kann gesagt werden, dass sich alle Chöre fleißig auf das Frühlingssingen vorbereitet haben. Es wurden schwungvolle Lieder ausgewählt.Natürlich kamen die Zuhörer auch zu Wort. Zwischen den einzelnen Darbietungen wurden unter Leitung von Armin Blasche mehrstimmige Frühlingslieder gesungen.Als Moderator ist Armin Blasche unschlagbar. Oft dichtet er selbst.So verabschiedete er die Chöre und Zuhörer mit den Versen:"Hat es ihnen gefallen, sagen sie es bitte allen. Gefiel es ihnen nicht mein Schwatzen, sagen sie es den Spatzen."Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein Frühlingssingen geben.