Karneval in Dessau- Roßlau

", so lautete das diesjährige Motto beim Dessauer Karnevalsumzug. So viele Menschen hat die Innenstadt selten gesehen. Kinder und Erwachsene mit und ohne Kostüme säumten die Straßen. Angeführt wurde der Zug von Wittenberger Karnevalisten. 35 Vereine sind in hundert Bildern mit von der Partie. Auch aus Köthen und Aken sind sie gekommen. Diesmal dabei der ADFC. Der hat mir besonders gut gefallen, wei er Missstände in Dessau aufdeckt, indem er den Zustand der Fahrradwege anprangert. Aber seht selbst.