J ü d i s c h e M u s i k

zu lesen:Das Ensemblespielt Lieder und Instrumentalstücke, die sich auf die Tradition der mittel- und osteuropäischen Juden stützen.Zumerklingen am 10. August, 11 Uhr, in derKlezmer, jüdische Lieder und Israel-Pop in einem ungewöhnlichen Arrangement für Knopfarkordeon, Violine und Gesang. Alle Arrangements stammen aus eigener Feder.Es spielen(Tamburin, ,Gesang, Tänze),(Knopfarkordeon, Gesang) und(Violine).Als Gäste zum Gartenreichtag können Kirchenpräsidentmit einem Grußwort und, Cellist im Kammerorchester Dinfonia Rotterdam begrüßt werden.Im Kontrast zum Klezmer steht die Interpretation "Und Saöomo sprach .." für Cello von(1987).Güstige Busverbindungen nach Wörlitz machten es neiner Frau und mir möglich, unter den zahlreichen Teilnehmern dieser besonderen Veranstaltung zu sein.Neben mehreren Fotos ist auch ein Video entstanden, das ich aber wegen seiner Länge nicht ohne weiteres zeigen kann.Aber wer will, kann unter dem folgenden Link mehr über daserfahren: