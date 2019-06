Festtafel aus 100 Tischen in der Kavalierstraße

Dessauer und Gäste treffen sich am Juniabend an einer Festtafel aus 100 Tischen

Hundert Tage sind es noch bis zur Eröffnung des Bauhausmuseums in der Dessauer Kavalierstraße.Anläßlich dieses Ereignisses gab es eine Festtafel, aus 100 Tischen bestehend. Vom Modehaus Druschke bis zum Bauhausmuseum wurden die Tische mit leckeren, liebevoll zubereiteten Speisen gedeckt.Gestaltet wurden die Tische von Vereinen, Kirchengemeinden, Einzelpersonen und auch der Tierpark durfte nicht fehlen. Am ersten Tisch lud Dr. Plettner nebst Frau Dr. zum Essen ein. Immer sehr aktiv ist der Heimatverein aus Dessau- Mosigkau. Mit welcher Liebe sie ihre Speisen zubereitet hatten, konnte man auf den Deckeln der Gläser lesen.Ein Verein aus Oranienbaum hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes quergestellt. Sie "tanzten" aus der Reihe.An jedem Tisch wurden die Besucher freundlich zum Essen eingeladen. Dabei kamen alle miteinander ins Gespräch.Ein Ehepaar aus Rostock konnte die Gastfreundschaft der als stur geltenden Dessauer nicht genug loben. Sie hatten die Laubenganghäuser besucht und durften sogar eine Wohnung besichtigen.In einem Block durften sie nach ganz oben steigen und die Veranstaltung aus dieser Perspektive ansehen.Alle waren freundlich und gesprächsbereit.Es war ja auch Kindertag. Die Kinder durften im Bauhausmuseum eine Kissenschlacht machen oder malen. Außerdem sorgte der Kinderzirkus Raxli Faxli für Unterhaltung.Es war eine sehr gelungene Veranstaltung an diesem herrlichen Sommerabend.