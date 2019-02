Ein (Winter)- Spaziergang im Wörlitzer Park

Aufatmen bei den Besuchern des Wörlitzer Parks, die Kanäle sind wieder mit Wasser gefüllt

Gespannt waren wir bei unserem Besuch in Wörlitz, ob es denn wieder genügend Wasser in den Kanälen gibt. Im vergangenen Sommer waren sie ausgetrocknet und konnten deshalb mit den Känen nicht mehr befahren werden. Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Die Wasserwelt war in Ordnung, die Kanäle wurden entschlammt und die Ufer machen einen sehr sauberen Eindruck. Schwäne, Enten und Kraniche fühlten sich wohl. Beim Spaziergang rund um den großen See gab es sogr schon Krokusse zu entdecken. Leider waren die Bänke abgebaut, denn wer rechnet schon damit, dass sich Spaziergänger mitten im Februar länger auf ihnen niederlassen.Mit Sorge haben wir den Baumbestand betrachtet. Dickere Äste sind abgebrochen und können den Besuchern des Parks auf den Kopf fallen. Viele Bäume sind hohl und abgestorben. Ob die Rhododendronblüte so üppig ausfällt wie in den vergangenen Jahren ist auch fraglich. Viele braune Blätter zieren die Sträucher. Insgesamt machte der Park einen sehr gepflegten Eindruck. Bleibt zu hoffen, dass der Sommer diesmal nicht so trocken wird. An diesem Tag waren viele Leute unterwegs, die auch gern zu Mittag gegessen hätten. Die Gaststätten im Park haben saisongemäß noch nicht geöffnet. Da muss man dem Betreiber einer Gaststätte vor dem Eingang des Parks ein Lob aussprechen. Im Garten gab es Erbsensuppe, Würstchen und Getränke.Die Gäste saßen in der wärmenden Sonne und konnten nach dem ausgiebigen Spaziergang entspannen. Das alles im Februar bei 18 Plusgraden.