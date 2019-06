Chortreffen im Wiesenburger Schlosshof

Chöre aus Sachsen- Anhalt und Brandenburg trafen sich zum 29. Mal zum Singen auf dem

Unter dem Motto "Lieder klingen über den Fläming"

lud der Tourismusverein Wiesenburg/Mark Chöre aus Sachsen- Anhalt und Brandenburg ein. Die Sängerrinnen und Sänger waren bei den Temperaturen nicht zu beneiden.Wiesenburg gilt als die "Perle des Flämings".Vom Turm des Schlosses kann man den Fläming überblicken.DieWiesenburg/Reetz eröffneten das Chorkonzert. Dann folgte ein lustiges Quodlibet, gesungen von den etwa zweihundert Sängern.Frühlingslieder, Lieder in englischer Sprache, Seemannslieder und Tanzlieder erklangen.Liedertafel Wusterwitz e.V. hatte eine ganz besondere Überraschung. Chorleiter Frank Gericke, Musikpädagogikstudent, war der jüngste Chorleiter. Ungewöhnlich, dass er den Chor mit Taktstock dirigierte. So sei er besser zu sehen, meinte er. Eindrucksvoll das Lied:" Der Junge mit der Mundharmonika". Das Instrument spielte ein Chormitglied sehr ausdrucksvoll.Viel Schwung brachte ein Tanzlied des Lukoer Chores. Der Chor ist der einzige Dorfchor im Umkreis.Viele bekannte oder weniger bekannte Volksweisen folgten.Den krönenden Abschluss bildete der gemeinsame Gesang aller Chöre. Voller Stolz sangen vor allem die Brandenburger ihre Hymne:"Märkische Heide, märkischer Sandsind des Merkers Freude, sind sein Heimatland.Steige hoch, du roter Adler...."Auch Sachsen- Anhalt sollte eine Hymne bekommen. Geschrieben und komponiert wurde sie. Leider haben die Sachsen- Anhalter das Lied nie angenommen.Am Schluss der Veranstaltung konnten sich alle mit selbstgebackenem Kuchen stärken.Im nächste Jahr wird es ein Jubiläum geben. Zum dreißigsten Mal erklingen dann die Lieder der Chöre in dem historischen Schlosshof.