Zu Ostern 2021

Das ist ganz einfach, Du musst es nur versuchen,Keine Hölle unter uns,Über uns nur Himmel.Stell Dir vor, all die Menschenleben einfach so in den Tag hinein.Stell Dir vor, es gibt keine Länder,Das fällt einem überhaupt nicht schwer.Nichts, um dafür zu töten oder zu sterben,und auch keine Religionen.Stell Dir vor, all die Leuteleben ihr Leben in Frieden.Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer,Aber, ich bin nicht der einzige!Und ich hoffe, eines Tages wirst auch Du einer von uns sein,Und die ganze Welt wird eins sein.Stell Dir vor, keinen Besitz!Ich frage mich, ob Du das kannst.Keinen Grund für Habgier, oder Hunger,Eine Bruderschaft der Menschen.Stell Dir vor, all die Menschen,Sie teilen sich die Welt, einfach so!Du wirst vielleicht sagen, ich sei ein Träumer,Aber, ich bin nicht der einzige!Und ich hoffe, eines Tages wirst auch Du einer von uns sein,Und die ganze Welt wird eins sein.John LEnnon, Imagine, 1971Siehe auch: "Lockdown für das Militär!"