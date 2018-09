Waldsiedlung Wandlitz

(bei Berlin) in den Bus 884 nacheinsteige und den Fahrschein zurlöse, steht darauf überraschend(Bild 1), obwohl es dieeigentlich gar nicht mehr gibt, ebenso wenig wie das Politbüro des Zentralkomitees der SED, deren Mitglieder und Kandidaten mit ihren Familien hier vor 1989 wohnten und lebten.Das Gelände ist nicht mehr in Innen- und Außenring getrennt und ummauert. Aber das Eingangstor mit Wache ist auch heute noch zu sehen wie die Häuser, in denen Ulbricht, Honecker und die anderen Genossen gewohnt haben.Es sind Tafeln angebracht, die uns Besucher mit ein paar Bildern und knappem Text erinnern an die Landschaft der Macht.Wenn man will, kann man ein entsprechendes Buch über diekaufen,Die Publikation bietet Einblicke in die Lebenswelt er SED-Politbüromitglieder, ihrer Familien und des für sie zuständigen Dienstpersonals. Zentral ist bei allem die Frage, welche Rolle die mit derverbundenen Privilegien und Statussymbole in der Herrschaftspraxis der SED und für deren Wahrnehmung durch die DDR-Bevölkerung spielten. In diesem Sinne ist der Blick hinter die historischen Kulissen weniger eine Sensations- und Enthüllungsgeschichte als der Versuch, das Systemals ein Symptom für die inneren Widersprüche der DDR-Gesellschaft und als einen der Gründe für die innere Erosion der SED-Herrschaft zu begreifen.