W a r t e n

Wirunentwegt.Schon der Start ins Leben beginnt mitNeun Monatewir, bis wir geboren werden. Die Freudianer meinen übrigens, daß wir uns ein Leben lang in die Geborgenheit des Mutterleibs zurücksehnen … Kann schon was dran sein, schließlich ist es die einzige Zeit im Leben, in der wir uns in einer natürlichen Umwelt befinden.Als Kleinkinderwir, daß wir größer werden, dannwir, daß die Schule endlich aus ist, später auf den Partner oder die Partnerin und schließlich auf die eigenen Kinder. In der DDRwir auf Autos, Kühltruhen und die Handwerker. Nach der Wende gerieten Menschen in dieschleifen der Arbeitsämter. Wirbeim Arzt in Zimmern, die extra dafür eingerichtet wurden. Und mancher steht sogar auf derliste für eine Operation.Und schließlichwir auf den Tod.Nun werden Sie sagen, daß man darauf doch nicht! Natürlich nicht direkt, aber alles, was wir nicht bestimmen können, müssen wir erWie auch den verspäteten Zug!Andererseits: Die Christenschon 2000 Jahre auf den Messias! Die Juden sogar schon 4000 Jahre! Was wiegen dagegen die paar Minuten dess auf einen Zug?Der Messias hat vielleicht 5000 Jahre Verspätung!Trotzdemdie Menschen auf ihn, dennschafft Hoffnung. Er könnte ja kommen. Es könnte sich ja etwas ändern. Ein Politiker wie Gorbatschow wurde auch sehnsüchtig er. Als er dann regierte, war es bald vorbei mit ihm.Hoffnung verändert mitunter die Welt. Und Menschen wie Jesus, Rosa Luxemburg, Liebknecht, Rathenau, Martin Luther King, Rabin, Olaf Palme … Da fällt mir ein … die hier erwähnten … wurden alle umgebracht …!Also ausgerechnet die Menschen, die unsere Welt gewaltlos verändern wollten, wurden durch Gewalt ins Jenseits befördert.Nur Diktatoren sterben im Bett.Das ist Ihnen zu hoffnungslos?Dann beende ich diesen Text eben mit einem optimistischen Satz:Bernd-Lutz LangeRatloser Übergangin meinem neuen DeutschlandBerlin 2006